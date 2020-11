Leszek Miller o Jarosławie Kaczyńskim: Śmieszny ale i groźny mitoman

Miller na pytanie czy opozycja jest gotowa do przejęcia władzy w Polsce odpowiedział, że "najważniejszym zadaniem każdej opozycji jest przestać być opozycją". - Natomiast co do PiSu, to mamy taką wewnętrzną, pełzającą destrukcję- przyznał i dodał, że jednego dnia posłowie Prawa i Sprawiedliwości są zawieszani, potem kiedy pożar wybucha są przyjmowani. Jego zdaniem już "wiele ugrupowań to przechodziło". - To zawsze oznacza, ze zaczynają się wewnętrzne kłopoty, które bardzo trudno będzie opanować - dodał.