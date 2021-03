Leszek Miller: Nie zamierzam przystąpić do Nowej Lewicy ani jakiejkolwiek innej partii

Jeżeli Sojusz miał być zlikwidowany, to trzeba było zastosować zapisy statutu SLD, żeby się to odbyło w atmosferze godnej, w atmosferze poważnego pożegnania, podziękowania wszystkim członkom SLD. Poza tym, mówiłem już, nie akceptuję sytuacji, w której można być automatycznie przepisanym z jednej partii do drugiej bez zapytania zainteresowanego o jego zdanie – mówi Leszek Miller, były premier, były przewodniczący SLD

[b]Dlaczego właściwie odchodzi pan z SLD? To wyraz sprzeciwu wobec połączenia SLD z Wiosną Roberta Biedronia?

Ja nie odchodzę z SLD, tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej porzuca mnie, bo został zlikwidowany przez Włodzimierza Czarzastego.

Kongres zjednoczeniowy Nowej Lewicy, która powstanie z połączenia SLD i Wiosny odbędzie się na początku wakacji, albo tuż po nich, tak przynajmniej zapowiedział Robert Biedroń. To połączenie jest błędem?

To się okaże dopiero w kolejnych wyborach parlamentarnych. One dadzą odpowiedź na pytanie, czy ta idea przyciągnęła nowych wyborców, czy też nie. Przypomnę, że ostatnie wybory parlamentarne dały Lewicy Biedronia, Czarzastego i Zandberga 12 procentowe poparcie. Więc jeśli wynik w najbliższych wyborach będzie od tych 12 procent wyższy, to będzie sukces, jeżeli będzie niższy, to będzie porażka. Mówi pan, że Sojusz Lewicy Demokratycznej pana porzucił, SLD wchodzi w nową koalicje, więc pan również mógłby się w niej znaleźć, tak czy nie?

Proszę nie używać nazwy SLD, bo tej nazwy już nie ma. Jeszcze raz powtórzę: sąd okręgowy uprawomocnił powstanie partii Nowa Lewica, co jednocześnie oznacza, że został zlikwidowany Sojusz Lewicy Demokratycznej. I Włodzimierz Czarzasty przeniósł wszystkich członków SLD, niejako automatycznie, do Nowej Lewicy. Wraz z likwidacją SLD kończy się moja działalność partyjna. Nie zamierzam przystąpić do Nowej Lewicy, nie chcę też, żeby mnie na siłę do niej wcielano. I nie zamierzam też zapisywać się do jakiejkolwiek innej partii.

A czemu nie chce pan przystąpić do Nowej Lewicy?

Dlatego, że musiałbym - po pierwsze przyznać, że w Polsce można stać się automatycznie członkiem innej partii, a uważam, że polskie ustawodawstwo na to nie pozwala. A po drugie – jeżeli już Sojusz Lewicy Demokratycznej miał być rozwiązywany, to statut SLD taką możliwość przewidywał. Artykuł 60 statutu mówił, że trzeba zwołać kongres i kongres może podjąć uchwałę o rozwiązaniu partii większością dwóch trzecich głosów. Inny artykuł mówił, że połączenie SLD z inną partią lub innymi partiami może nastąpić na podstawie porozumienia. Otóż, żadna taka możliwość statutowa nie została wykorzystana. Jeszcze raz powtórzę: jeżeli Sojusz miał być zlikwidowany, to trzeba było zastosować zapisy statutu SLD, żeby się to odbyło w atmosferze godnej, w atmosferze poważnego pożegnania, podziękowania wszystkim członkom SLD. Poza tym, mówiłem już, nie akceptuję sytuacji, w której można być automatycznie przepisanym z jednej partii do drugiej bez zapytania zainteresowanego o jego zdanie.

Afera prezesa Orlenu zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości? Niektórzy twierdzą, że wyborcy będą powoli odchodzić od Zjednoczonej Prawicy.

Jak na razie żadna afera w wykonaniu polityków PiS-u, Prawem i Sprawiedliwością jakoś szczególnie nie wstrząsnęła. PiS wychował sobie elektorat, który jest na te afery nie wrażliwy – to jest, myślę sobie, jakieś 30 procent elektoratu PiS-u, elektoratu, który daje tej partii 30 procentowe poparcie. Poza tym, ci ludzie oglądają tylko jeden program telewizyjny – TVP info i główne wydanie „Wiadomości”. Kierują się ocenami i opiniami, które tam widzą i słyszą, do tego jeszcze dochodzi niedzielna ambona kościelna. To powoduje, że ten elektorat PiS-u jest całkowicie niewrażliwy na takie rzeczy, więc być może teraz też tak będzie. Poza tym, jedyny człowiek, który podejmie w tej sprawie decyzje nazywa się Jarosław Kaczyński, a Jarosław Kaczyński rzadko wycofuje się z czegoś, co postanowił. Pamiętajmy, że Kaczyński ogłosił pana Obajtka człowiekiem obdarzonym niemal nadludzkimi możliwościami i boskim majestatem - teraz trudno mu się będzie z tego wycofać.

Mateusz Morawiecki nie zaprezentował w miniony weekend „Nowego Ładu”, oficjalnie z powodu pandemii. A może chodziło o to, że sprawa Daniela Obajtka sprawi, że nie będzie efektu „Wow!” po tej prezentacji, bo i tak będzie się mówiło o prezesie Orlenu i tak?

Na pewno, na pewno. Myślę, że PiS wykorzystuje wzrost zagrożenia epidemiologicznego, żeby przeczekać tę aferę. PiS liczy, że sprawa prezesa Orlenu przyschnie, że pojawi się coś innego, coś nowego. Zresztą, abstrahując już od zarzutów w stosunku do pana Obajtka, jeżeli chodzi o jego majątek itd., to jedna z koncepcji, którą on realizuje: połączenia Orlenu z Lotosem mojego sprzeciwu nie budzi, co więcej – kiedy byłem premierem, rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem środkowoeuropejskiego koncernu paliwowego. Projekt przewidywał konsolidację polskich firm, czyli Orlenu i Lotosu, do których miał dołączyć węgierki MOL i austriacki OMV. Uważaliśmy wtedy, że to jest dobry pomysł, bo taka konsolidacja stworzy bardzo silny podmiot w Europie, który będzie mógł skutecznie konkurować ze wszystkimi koncernami zachodnimi.



Zjednoczona Prawica ma ostatnio kłopoty. Myśli pan, że uderzenie Adamem Bielanem w Jarosław Gowina to był zaplanowany ruch prezesa Kaczyńskiego?

Jeżeli jest tak, jak mówi Bielan, że pan Gowin nie zauważył, iż skończyła mu się kadencja - co mi zresztą przypomina sytuację z Włodzimierzem Czarzastym, któremu też się skończyła kadencja półtora roku temu - to protest przeciwko temu jest zrozumiały. Natomiast, sprawa jest, jest rozumiem, w rękach sądu i w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Pytanie: z kim Kaczyński będzie chciał bliżej współpracować: czy z Bielanem, czy z Gowinem? Nie znam na tyle uczuć i poglądów Kaczyńskiego, żeby cokolwiek w tej sprawie wyrokować.



Jarosław Gowin opuści koalicję? Wiadomo, że opozycja z nim rozmawia. Niektórzy mówią, że wcześniej czy później będzie musiał to zrobić, bo jego ludzie i tak nie znajdą się na listach PiS w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Gowin miał już co najmniej dwie okazje, żeby się na coś zdecydować - mógł przekroczyć rubikon, spalić mosty. Ale zdaje się, że Gowin nie ma cech charakteru, które sprzyjają podejmowaniu takich decyzji. A poza tym, zdaje się, że i opozycja nie jest do tego przygotowana. Co mam na myśli? Jeżeli Gowin ma tyle posłów, że mógłby doprowadzić do zmiany większości sejmowej, to jest to olbrzymia szansa dla opozycji. Tyle tylko, że trzeba zapłacić Gowinowi w takiej sytuacji. Myślę, że Gowin mógły zająć tylko jedno stanowisko – premiera. Ale dla odebrania władzy PiS-owi i dla zmiany większości sejmowej, która może przecież także dokonać szybkich zmian w prezydium Sejmu, wybrać nowego marszałka, to Gowin wart jest mszy. Ale tu trzeba mieć zawodników, którzy są bardzo zdeterminowani, mają dość pryncypialny charakter i są gotowi podejmować ryzykowne przedsięwzięcia. Odnoszę wrażenie, że takich ludzi nie ma.

Zbigniew Ziobro też gra mocno na siebie. Właśnie: o co gra lider Solidarnej Polski?

O to, o co zawsze: chce być liczącym się koalicjantem PiS-u. Ale niedawno publikowane badania dają mu tylko 1 procent poparcia. Więc można powiedzieć, że jego obecna siła i siła w Sejmie jest zdecydowanie przeszacowana w stosunku do tego, co pokazują sondaże i co może dostać w nadchodzących wyborach. Przecież Kaczyński o tym wie. Ziobro gra tą, zdartą już, płytą antyeuropejską, tymi zawołaniami, że Unia Europejska chce nas obedrzeć z resztek suwerenności. Robi to także teraz, kiedy przyszedł czas ratyfikacji unijnego systemu zasobów własnych, czyli Funduszu Odbudowy i krajowego planu odbudowy, który Morawiecki chce niedługo przedłożyć Unii Europejskiej. Pana zdaniem, te wszystkie zawirowania w obozie władzy świadczą o słabnącej pozycji Jarosława Kaczyńskiego?

Raczej o nasilających się kłopotach Jarosława Kaczyńskiego, a nie słabnącej pozycji. Są też skutkiem niefrasobliwej polityki, bo przecież Kaczyński mógł z góry przewidzieć, co się stanie, kiedy powierzy Ziobrze eksponowane stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jednym słowem Kaczyński zapomniał o wcześniejszych doświadczeniach. Jak mówiłem: mógł przewidzieć, że stosunkowo młody jeszcze polityk, jakim jest Ziobro i bardzo ambitny nie będzie pokornie wykonywał jego poleceń, tylko będzie budował własne zaplecze polityczne. Jeżeli Kaczyński tego nie przewidział, to nie świadczy dobrze o jego zdolnościach strategicznych.

Myśli pan, że Zjednoczona Prawica dotrwa do końca kadencji? Czy trzeba brać pod uwagę wizję przedterminowych wyborów?

Myślę, że Kaczyński zrobi wszystko, żeby nie było przyspieszonych wyborów. Już raz podjął takie ryzyko, doprowadził do skrócenia kadencji Sejmu i przegrał. Pożegnał się z władzą na długie osiem lat. Ma to w pamięci i, według mnie, nie będzie ryzykował. Będzie chciał dotrwać do końca kadencji.

A opozycja? Jak ją pan ocenia? Sondaże wskazują, że gdyby dzisiaj odbyły się wybory, wygrałaby je właśnie opozycja. Pana zdaniem, jest gotowa do przejęcia władzy?

Oczywiście, że tak. Przejęcie władzy po PiS-ie, programowe oczywiście, nie jest problemem. Wiemy, co trzeba robić inaczej i czego unikać. Problemem jest to, że nawet, gdyby dzisiaj PiS stracił władzę, to znaczy przegrałby wybory i ustanowiłaby się inna większość parlamentarna, to pamiętajmy, że PiS ma dalej swojego prezydenta, PiS ma dalej swój Trybunał Konstytucyjny, PiS ma dalej swoje służby specjalne i w dużej części sądownictwo. Jak można szybko uchwalić ustawy, skoro prezydent Duda mógłby je wetować, czy odsyłać do Trybunału Konstytucyjnego? Mam nadzieję, że opozycja, jeśli się zastania nad przejęciem władzy, to z jednej strony pracuje nad kwestiami programowymi, ale z drugiej strony - gdzieś może ciszej, bardziej poufnie – rozpatruje te wszystkie problemy, o których pani mówię: jak skutecznie rządzić, skoro skuteczne rządzenie może być przez jakiś czas, długi niestety, skutecznie paraliżowane przez tych, którzy zostali po PiS-ie.



Jak rząd, pana zdaniem, radzi sobie z pandemią?

Nie jestem w stanie dobrze ocenić to, co się dzieje. Tym bardziej, że mamy kolejną falę pandemii. Oczywiście, możemy powiedzieć, że kolejny lockdown nie spadł na nas, jak grom z jasnego nieba i że to, jak się będzie rozwijać sytuacja w dużej mierze będzie zależeć od społeczeństwa. Widzę ludzi, którzy lekceważą obostrzenia, którzy chodzą bez maseczek, bo uważają, że są nieśmiertelni, no i niech sobie tak uważają, tylko inni ludzie, którzy mają z nimi kontakt są śmiertelni. I ci, którzy nie przestrzegają przepisów stanowią śmiertelne zagrożenie dla drugich. Natomiast o tym, że sytuacja jest bardzo poważna świadczy fakt, że koronawirus zebrał śmiertelne żniwo. Z danych rejestru stanu cywilnego, jak pamiętam, wynika, że w porównaniu z poprzednimi latami zmarło o 78 tys. osób więcej, a jednocześnie narodziło się mniej dzieci, niż kiedykolwiek. Więc można powiedzieć, że powstała wyrwa demograficzna rzędu 120-130 tys. osób. Nawiasem mówiąc, to 70 tys. osób, które zmarło, można powiedzieć - nadprogramowo, to więcej niż zginęło polskich żołnierzy w kampanii wrześniowej. To są rzeczy przerażające! Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o zachorowania – zajmujemy, zdaje się, czwarte miejsce na świecie, w czołówce, jeśli chodzi o liczbę zgonów - zajmujemy, zdaje się, piąte miejsce na świecie. A jednocześnie jesteśmy bardzo daleko, jeśli chodzi o liczbę testów. Co jeszcze bardziej tę statystykę tragizuje, bo przecież im więcej testów, tym więcej wykrytych przypadków zakażeń.

Pandemia obnażyła fatalny stan polskiej służby zdrowia. Dlaczego właściwie żaden rząd nie poradził sobie z tym problemem? Nie zreformował, doinwestował służby zdrowia tak, aby działała sprawnie?

Wszystkie rządy, jakieś próby podejmowały, coś próbowały robić. My ustanowiliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia, który funkcjonuje do dziś. Więc okazuje się, że to był dobry pomysł. Natomiast, co do pandemii, najważniejszy błąd, jaki został popełniony polegał na tym, że nie został wprowadzony jeden ze stanów nadzwyczajnych: na przykład stan wyjątkowy, czy stan klęski żywiołowej. W takich przypadkach administracja rządowa otrzymuje więcej uprawnień, aby wymusić odpowiednie zachowania, nawet wśród takich obywateli, którzy lekceważą obostrzenia – to po pierwsze. A po drugie – stracono wiele miesięcy. Pamiętam, jak zaczęła się pandemia, Jarosław Pinkas, ówczesny Główny Inspektor Sanitarny opowiadał, żeby sobie politycy wyjęli lód z majtek, bo zbyt histerycznie reagują. Zamiast się przygotować solidnie do tego, co było przed nami, najpierw się rząd przygotowywał, owszem, ale do wyborów prezydenckich i opowiadał, że przecież nic się nie dzieje, że nie ma problemu, że świetnie nad tym wszystkim panujemy, a potem koalicjanci zaczęli się między sobą spierać i walczyć każdy o swoją pozycję. Kumulacja tych wszystkich błędów dopadła nas teraz. Już nie będę mówił o tym, że jedna z posłanek PiS-u krzyczała, aby lekarze, jeśli chcą wyjeżdżać, to niech sobie wyjeżdżają. No i wyjechali lekarze, wyjechały pielęgniarki. Jestem naprawdę pełen najwyższego uznania dla tak zwanego białego personelu, dla służb pomocowych, które jeżdżą karetkami, bo pracują ogromną liczbę godzin, godzą się na to wszystko, co się dzieje w trosce o ratowanie zdrowia i życia ludzi. Wykonują heroiczną pracę.

Kolejne lockdowny, to dla wielu przedsiębiorców wielotysięczne, czy wielomilionowe straty. Myśli pan, że biznes podniesie się jeszcze po pandemii?

To zależy, które gałęzie gospodarki. Jedne są bardziej narażone, zwłaszcza małe i średnie firmy, które zajmują się, czy to gastronomią, czy turystyką. Myślę, że duże firmy także mają pod górkę, zwłaszcza komunikacyjne, chociażby lotnicze. Ktoś obliczył, że Polska dziennie podczas lockdownu traci miliard trzysta milionów złotych i to jest strata, która odbija się na naszym standardzie życia, perspektywach kraju, kondycji naszych firm itd., itd. Miliard złotych dziennie, to bardzo poważna sprawa. Można by powiedzieć, że to dowód na to, że powinniśmy unikać wprowadzania lockdownu. Ale jest druga strona medalu: demograficzne skutki pandemii, czyli utrata życia, zdrowia, a wiadomo, że bez lockdownu tych zakażeń się nie opanuje. To są ogromne dylematy i każda decyzja, która będzie podejmowana jest trudna. Dlatego dziwię się, że rząd nie uchwalił jednego ze stanów nadzwyczajnych, bo był na to czas. Dzisiaj sprawy wyglądałyby inaczej.

Jaka, pana zdaniem, czeka nas pandemiczna przyszłość? Poradzimy sobie z pandemią?

Zależy, kogo pani słucha. Niedawno w parlamencie europejskim uczestniczyłem w bardzo ciekawej debacie, w której uczestniczyły także najważniejsze koncerny produkujące szczepionki. Po tym, co usłyszałem mogłem sobie wyrobić opinię pozytywną albo negatywną. Wszyscy głównie słuchali przedstawicieli Pfizera, bo oni są dzisiaj numerem jeden, jeżeli chodzi o światowe koncerny, które produkują szczepionki. Przedstawiciele Pfizera powiedzieli na przykład, że mają już tak sprawne linie technologiczne, a jednocześnie tak sprawne siły intelektualne, że gdyby pojawił się zupełnie nowy wirus, nie mówię o mutacjach obecnego, ale całkowicie nowy wirus, to są w stanie wytworzyć skuteczną szczepionkę w ciągu stu dni. Przekaz był mniej więcej taki: „Nie martwcie się, jak nas zaatakuje nowe świństwo, to my w ciągu stu dni damy wam szczepionkę”. Z drugiej strony przedstawiciele owych koncernów mówili, że koronawirusy mają takie możliwości przemian, przepoczwarzeń, że mogą być coraz groźniejsze, coraz ich więcej będzie nas atakować. I już nigdy nie wrócimy do sytuacji, którą pamiętamy.

Tej sprzed pandemii?

Tak. Być może już zawsze trzeba będzie nosić maseczki. Trzeba będzie przyzwyczaić się do obniżenia poziomu życia. Przecież nie wszystkie gałęzie przemysłu się odbudują, bo nie są w stanie uporać się ze skutkami pandemii. Trzeba się będzie po prostu przyzwyczaić do zmian w systemie pracy, o jednej już wiemy, pani wie i ja wiem, mówię o pracy zdalnej, bez konieczności chodzenia do biura. A to z kolei spowoduje kłopoty rozmaitych deweloperów. Na pewno jesteśmy na całkowicie nowej drodze, przed nami bardzo poważne konsekwencje pandemii. I dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć precyzyjnie, jak to będzie i co nas czeka. Uporamy się z pandemią, czy się nie uporamy? Po prostu tego nie wiem.

Kiedy przestawiamy zegarki?