"Leo powiększa przewagę nad Cristiano". Media chwalą Messiego

"Niektóre z najbardziej znanych nazwisk w długiej historii piłki nożnej tylko raz zdobyły Złotą Piłkę, najbardziej prestiżową nagrodę indywidualną w tym sporcie. George Best, Zinedine Zidane i Eúsebio mają na swoim koncie tylko jedną nagrodę. Ronaldo, wielki brazylijski napastnik, wygrał dwa. Johan Cruyff, prawdopodobnie najlepszy europejski gracz w historii, ma trzy. Messi ma już siedem" pisze "The New York Times"

Napastnik, który od wielu lat działa na światowym poziomie, podszedł do mównicy, wyregulował mikrofony i powiedział: „Niewiarygodne jest znowu tu stać i wracać. Nie wiedziałem, czy będę znowu na scenie zawsze zastanawiałem się, kiedy jest odpowiedni moment na emeryturę. Ale teraz jestem w Paryżu, gdzie też jestem bardzo szczęśliwy i chcę dalej zdobywać tytuły. Nie wiem, ile jeszcze lat będę w Tank , ale wiem: Największą miłością, jaką mam, jest piłka nożna. I chcę nadal grać w piłkę nożną. Wielkie dzięki dla piłkarzy FC Barcelony i piłkarzy reprezentacji Argentyny. Ponieważ głównym powodem, dla którego tu jestem, jest Copa Ameryka ”.