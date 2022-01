Leo Messi wróci do Barcelony? Żona jest niezadowolona w Paryżu

Messi przeniósł się do Paris Saint-Germain latem 2021 rok. W stolicy Francji zjednoczył się ze swoim byłym kolegą z drużyny, Neymarem. Argentyńczyk nie gra jednak na miarę swoich możliwości, bo zdobył w tym sezonie tylko jedna bramkę w 11 meczach Ligue 1.

To, w połączeniu ze złapaniem COVID-19 w ostatnich tygodniach sprawiło, że życie Messiego stało się nieprzyjemne. Problemy z pewnością nie kończą się na tym, gdyż według najnowszych doniesień, jego rodzina nie czuje się w Paryżu najlepiej.

Żona Messiego, Antonela Roccuzzo, powiedziała wg. "El Nacional", że nie tylko ona, ale nawet dzieci pary chcą wrócić do ich starego domu Castelldefels w Katalonii. Według wspomnianego źródła, rodzina nie potrafi dostosować się do ciągle zmieniających się warunków pogodowych i nowego języka. Mimo, że mieszkają w luksusowym domu w jednej z najpiękniejszych części miasta, Antonella i dzieci chcą wrócić do Barcelony, aby nawiązać kontakt z dawnymi przyjaciółmi.