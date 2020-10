Lem i „Jetsonowie”na muralu Kongresu 590 w centrum Warszawy!

Tegoroczne wydarzenie to spotkanie przedstawicieli polskiej gospodarki, finansów, kultury, a także polityki w celu znalezienia rozwiązań na wyzwania, jakie stawia przed krajem najbliższe dziesięciolecie. Ponieważ przyszłość jest głównym tematem 5. edycji Kongresu 590, organizatorzy sięgnęli w promocji do nietypowego rozwiązania, jakim jest “streetart”. Projekt muralu inspirowany cybernetyczną wizją przyszłości przygotował Artur Hilger.

Przy projektowaniu muralu zdecydowałem się odbiec od typowo biznesowego wizerunku konferencji. Kiedy rozmawiamy o tym, co jest ważne tu i teraz to patrzymy jednak w przyszłość. Uruchamiamy wyobraźnię i zastanawiamy się jaka ta przyszłość będzie. I tak samo zadawali sobie to pytanie artyści już w latach 50, co zainspirowało mnie do sięgnięcia po retro-futurystyczny surrealizm, którego królem był Syd Mead. Dodałem też szczyptę popkulturowego „kosmicznego horroru", jest trochę androidów Lema i pytań o to, gdzie zaczyna i kończy się „człowieczeństwo” rodem z klasycznych wizji Ridleya Scotta. Zamknąłem koncepcję prostą stylistyką, rodem z animowanego serialu "The Jetsons", który uwielbiałem jako dziecko. - mówi Hilger.