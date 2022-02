"Lekka pedofilia". Radny tłumaczył Korwin-Mikkego, teraz może mieć poważne kłopoty

"Zakładamy definicję: pedofila lekka - osoba odczuwa małe podniecenie w głowie - nie w ciele. Dotyka dziecko normalnie, trzyma. On czuje satysfakcję, dziecko nie zauważa. Zero stosunku, wzwodu. I to jest obiektywnie lepsze niż 'nauka' seksu w szkołach" – napisał Szrama. Po tym wpisie w sieci rozpętała się burza. Pojawiły się zarzuty dotyczące rozróżniania pedofilii na lepszą i gorszą, a także swego rodzaju przyzwolenie na nią.

Janusz Korwin-Mikke to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków na polskiej scenie politycznej, który od lat słynie z szokujących wypowiedzi. Niejednokrotnie jego słowa stawiały w niewygodnej sytuacji Konfederację, która musiała się tłumaczyć z tego, co tym razem jeden z jej liderów miał na myśli. Teraz głośno o tym polityku stało się za sprawą jego występu w popularnym programie Krzysztofa Stanowskiego "Hejt Park". W rozmowie z dziennikarzem parlamentarzysta wyraził pogląd, iż woli, żeby pedofil poklepał jego córkę po pupie, niż oddać ją na lekcje wychowania seksualnego.

Sprawa trafi do organów ścigania?

Samorządowiec swój wpis ostatecznie usunął. "Żeby była jasność. Bo trochę wyjęte z kontekstu. Korwin to co powiedział to głupotą i strzał w kolano. Ja starałem się tylko wyjaśnić na takim przykładzie o co mu chodziło. Co miał na myśli, bez żadnych tu osobistych odczuć. Oczywiście nie popieram kompletnie tego. Wybaczcie" – wyjaśnił w kolejnym wpisie.