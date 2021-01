Lekarze z Ukrainy i Białorusi uprawnieni do wykonywania zawodu w Polsce. Minister zdrowia wręczył im uprawnienia

NOWE Z OSTATNIEJ CHWILI Nastolatka tuż po urodzeniu zabiła dziecko. Czy dramat młodej matki? Dlaczego doszło do tej tragedii? Kto za to odpowiada 21.01.2021

Nastolatka tuż po urodzeniu zabiła dziecko. Czy dramat młodej matki? Dlaczego doszło do tej tragedii? Kto za to odpowiada? 17-latka została zatrzymana przez policję z Łęczycy. Śledczy podejrzewają dziewczynę o spowodowanie śmierci chłopca, którego urodziła w niedzielę. Jeśli usłyszy zarzut zabójstwa, będzie jej groziła kara do 25 lat pozbawienia wolności – mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.