Lekarze w Rosji nie mają czym leczyć. Brakuje leków i sprzętu. Działają sankcje krajów zachodnich na Rosję

O problemach rosyjskiego przemysłu farmaceutycznego pisze w środę dziennik „Kommiersant”. Według gazety zachodni producenci kolumn chromatograficznych (sprzęt bez którego nie jest możliwe przygotowanie leków według nowej receptury i kontrola jakości preparatów już produkowanych - red. ) przerwali ich dostawy producentom lekarstw w Rosji.

Jak informuje „Kommiersant” wśród firm, odmawiających współpracy z Rosją z powodu nałożonych na ten kraj sankcji, są amerykańscy i europejscy potentaci branży, między innymi Agilent Technologies, Waters oraz Phenomenex.

Import równoległy jest kosztowny i opóźniony

Dystrybutorzy produkcji wymienionych firm próbują znaleźć możliwości dostarczenia niezbędnego farmaceutom sprzętu okrężną drogą, między innymi z wykorzystaniem nielegalnej w większości krajów, ale dozwolonej przez rząd Rosji, metody tak zwanego równoległego importu.

Import równoległy to piracka metoda sprowadzania do kraju produktów, przeznaczonych przez producenta do realizacji w innych krajach. Poza tym, że jest to sposób wadliwy pod względem prawnym, oznacza też wyższą cenę na dostarczane produkty i bardziej złożoną logistykę, która powoduje znaczne wydłużenie terminów dostaw.