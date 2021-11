Lekarze przeoczyli wytyczne? Waldemar Kraska o śmierci ciężarnej 30-latki z Pszczyny

Pod koniec października w szpitalu w Pszczynie doszło do śmierci 30-letniej kobiety, której w 22. tygodniu ciąży odeszły wody płodowe. Wcześniej u płodu stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Sprawą tą w ostatnich dnia żyje cała Polska. Zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego za śmierć kobiety obwiniają ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niekonstytucyjność tzw. przesłanki eugenicznej.

O podchodzenie do sprawy tej z większym dystansem i ostrożnością apeluje Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia przypomniał na antenie Polskiego Radia 24, że w związku ze śmiercią 30-latki w szpitali prowadzone są śledztwo prokuratorskie oraz kontrola NFZ.

– Jestem lekarzem, może mi łatwiej o tym mówić, ale w tej chwili prawo, które w Polsce obowiązuje, w każdym przypadku, sytuacji zagrożenia życia i zdrowia kobiety, także w przypadku zakażenia, bo z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia, zależnie od zaawansowania ciąży i dojrzałości dziecka, [wskazuje, że] należy dążyć do jak najszybszego zakończenia ciąży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – podkreślił Kraska. Przypomniał, że chodzi o ustawę z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. – Czyli to prawo obowiązuje – wskazał.