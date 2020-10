Lekarze odpowiadają Jackowi Sasinowi. „Stop szukaniu kozłów ofiarnych”

Środowisko lekarskie odpowiedziało wicepremierowi Jackowi Sasinowi, który zasugerował, że część personelu medycznego uchyla się od swoich obowiązków. „Czas powiedzieć stop szukaniu kozłów ofiarnych rozwoju epidemii!” - apelują medycy. Do ministra aktywów państwowych zwrócił się także lider WOŚP Jerzy Owsiak.

Kolejny dzień z rzędu resort zdrowia poinformował o rekordowej liczbie zakażeń koronaworusem. Tylko ostatniej doby przybyło ponad 8 tys. nowych chorych, a 91 zakażonych Covid-19 zmarło (zmarło 7 osób z powodu koronawirusa, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby). Tymczasem wielu polityków i obserwatorów życia politycznego wskazuje, że rząd, zamiast uderzyć się w piersi, szuka winnych całej sytuacji nie tam, gdzie trzeba. W ostatnich dniach oburzenie w środowisku lekarskim, wywołały słowa wicepremiera Jacka Sasina, który stwierdził, że problemem w walce z pandemią koronawirusa jest „chociażby zaangażowanie personelu medycznego”. - Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego - chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce – mówił we wtorek na antenie Polskiego Radia.

Jego wypowiedź negatywnie ocenili połowie opozycji. Zarzucali oni ministrowi aktywów państwowych, m.in. zrzucanie winy na lekarzy za wzrastająca liczbę zakażonych koronawirusem, miast szukać przyczyn w postępowaniu rządu. „Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni codziennie narażają życie w walce z koronawirusem. To dzięki nim ten system w ogóle działa. Rząd przespał miesiące przygotowań, ale dziś minister Sasin za pandemię bezczelnie wini lekarzy. Panie Sasin - proszę przeprosić i... zamilknąć” – radził w mediach społecznościowych przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy.

„Mamy 8099 nowych przypadków koronawirusa. Kogo dzisiaj rząd oskarży o dramatyczny wzrost zakażeń? Wczoraj winni byli lekarze, dzisiaj... opozycja?” - pytała z kolei była premier Ewa Kopacz. \

Radziwiłł: Mamy do czynienia z przewagą lęku Aby uwiarygodnić swoje słowa, Jacek Sasin przytoczył wypowiedź byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła dla Polskiego Radia.

Konstanty Radziwiłł, obecnie wojewoda mazowiecki, mówił, że „zaczyna być jakiś problem z personelem (medycznym – red.), absencja chorobowa się zwiększa albo nawet mamy do czynienia z wypowiedzeniami”. - To jest po prostu fakt, nie ma co się oszukiwać. Z jednej strony możemy rozumieć lęki, obawy, z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że państwo to nie tylko decydenci, ale także ci, którzy bezpośrednio muszą wykonywać te zadania, które wynikają z ich kompetencji zawodowych – stwierdził były szef resortu zdrowia.

Wojewoda mazowiecki dodał, że na Mazowszu sprawa wygląda „podobnie jak” na Opolszczyźnie, gdzie - według danych przytoczonych przez Polskie Radio - z 71 osób, które zostały w ubiegłą niedzielę skierowane do leczenia chorych z COVID-19, pracę podjęły trzy osoby. - Jest mi bardzo niezręcznie o tym mówić, zwłaszcza, że sam jestem lekarzem, ale wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką przewagą lęku – mówił, dodając, że problem nie tkwi w kwestii wynagrodzenia, gdyż płace osób kierowanych w miejsca kryzysowe są „naprawdę bardzo wysokie”. Lekarze mówią „dość” „Panie Ministrze, wystarczy tego. Pan podcina skrzydła tym którzy, pomimo złych warunków, do pracy chodzą, którzy pomagają chorym i z epidemią walczą. Wojewoda wysyłał skierowania kobietom w ciąży, rodzicom dzieci niepełnosprawnych, seniorom. Miał 6 miesięcy na przygotowanie” – zwróicła uwagę Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.

Izba skomentowała również środowy materiał „Wiadomości” TVP. - Izby lekarskie niechętnie kierują personel medyczny do walki z epidemią. Po tym, jak wojewodowie zaapelowali do nich o oddelegowanie lekarzy i pielęgniarek , nagle wzrosła liczba zwolnień lekarskich, ale zdarzają się też przypadki, kiedy lekarze zwalniają się z pracy. W niektórych województwach izby nie skierowały do walki z Covid żadnej osoby – stwierdziła w zapowiedzi materiału, prowadząca Danuta Holecka.

Materiał TVP opierał się częściowo na wyliczeniach PAP, dotyczących odpowiedzi regionalnych izb lekarskich na apel wojewodów o skierowanie lekarzy do pracy w związku z epidemią.

PAP informował, że apel wojewodów „nie spotkał się z odzewem kadry medycznej”, a „w niektórych województwach izby nie skierowały żadnej osoby”.

„W materiale „Wiadomości” TVP słyszymy o skierowaniach wysłanych do lekarzy pozbawionych prawa wykonywania zawodu - to są informacje ogólnodostępne w https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy. Czy to jest staranność i sumienność urzędnicza? To jest kpina z powagi sytuacji, pacjentów i medyków” – stwierdził warszawski OIL.

W podobnym tonie wypowiedziało się Porozumienie Rezydentów. „Czas powiedzieć STOP szukaniu kozłów ofiarnych rozwoju epidemii! Lekarze są codziennie w pracy i jeżeli politycy chcą wyrywać lekarzy jednym pacjentom i rzucać ich drugim, to niech podejmują decyzje precyzyjnie a nie na oślep” – apeluje Porozumienie.

Owsiak: Niech Pan choć raz będzie skuteczny Na słowa Jacka Sasina odpowiedział także lider WOŚP Jerzy Owsiak, który zwrócił się na Facebooku bezpośrednio do ministra.

„Nie znalazł Pan dobrych słów dla lekarzy, którzy pracują w systemie, który od marca nie może się skutecznie przygotować do walki z pandemią i stąd niektóre szpitale są przeciążone, a w niektórych nie ma tego problemu. I za to chce Pan winić personel i lekarzy?” - pytał.

Owsiak dodał, że WOŚP zakupił we wtorek 63 urządzenia za 26 mln PLN a tydzień temu za te same pieniądze z 28. Finału w Centrum Zdrowia Dziecka przez 10 godzin negocjował zakup PET-CT do diagnozowania dzieci z problemami onkologicznymi.

„Tylko czy system zagwarantuje finansowanie tych wszystkich badań? Niech Pan, Panie Sasin, w tym pomoże i niech Pan choć raz będzie skuteczny” – napisał szef WOŚP.

„Jeżeli Pan tego nie może i nie chce powiedzieć, to ja za Pana powiem - wszyscy Polscy lekarze, cały personel medyczny, ratownicy medyczni, wolontariusze, ludzie, którzy walczą z koronawirusem: WIELKIE DZIĘKI dla Was! Cieszymy się, że naszymi supernowoczesnymi sprzętami wspieramy najwyższe standardy polskiej służby zdrowia traktując te zakupy jako wzmocnienie polskiej służby zdrowia, która ma w obowiązku swoich działań nie tylko koronawirusa. Lekarzom, personelowi medycznemu, ratownikom medycznym po trzykroć DZIĘKUJEMY!” - czytamy w poście.

