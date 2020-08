Lekarze nie zgadzają się na zabranie Aleksieja Nawalnego z Omska. "Grają na zwłokę, by trucizna zniknęła z organizmu"

Sztab Nawalnego przekazał, że policja zidentyfikowała groźną truciznę, która miała zostać wykorzystana w ataku na opozycjonistę.

– Byliśmy w gabinecie dyrektora szpitala. Funkcjonariuszka policji transportowej weszła do jego biura i pokazała w telefonie, że znaleźli substancje. Lekarz odpowiedział: "no to znaleźliście, nic nie wiem". Zapytaliśmy jej, o jaką substancję chodzi. Odpowiedziała, że to tajemnica śledztwa, ale trucizna stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla Aleksieja, ale też innych. Wszyscy powinni mieć kombinezony ochronne – relacjonował współpracownik Nawalnego Iwan Żdanow.