Lekarz POZ o niepotrzebnych osobistych wizytach w poradniach: to patologia i nadużywanie świadczeń zdrowotnych

- Teleporada powinna być pierwszą formą kontaktu rodziców/opiekunów dziecka z lekarzem. Rodzice powinni szczegółowo opisać, co ich niepokoi w zachowaniu dziecka i lekarz powinien zweryfikować, czy zasadna będzie wizyta osobista. Zlikwiduje to wizyty roszczeniowych rodziców, którzy "chcą osłuchać dziecko, czy nie zeszło na oskrzela", gdy to ma tylko katar. Takich wizyt przed pandemią było mnóstwo, to patologia i nadużywanie świadczeń zdrowotnych w myśl zasady "płacę składki i moje dziecko MUSI być natychmiast zbadane". Trzeba z takimi zachowaniami skończyć raz na zawsze. Pacjent jak wzywa pogotowie, a nie ma do tego uzasadnienia, może zapłacić. Dlaczego miałby nie płacić za takie nieuzasadnione wizyty w POZ? - pyta dr Pawłowski w liście do Onetu, który zatytułował "List w obronie telemedycyny z pediatrii".

"Nieprawdziwym jest argument, że teleporada wydłuża czas pracy, choć akurat tu rozumiem nieco krytyków (bo tak jest w całej Polsce), że problemem jest odległość terminów wizyt na za 2-3 dni. To nie powinno tak wyglądać – jeśli w danym POZ najbliższe terminy wizyt są na za kilka dni lub tygodni świadczy to o dwóch sytuacjach: 1. pracuje za mało lekarzy i trzeba zatrudnić kolejnego, 2. temu lekarzowi, który jes, należy zapłacić więcej, to będzie pracował kilka godzin dłużej i "obsłuży" ponad 99 proc. pacjentów, którzy sobie tego życzą. To, że pracodawcy oszczędzają, jak mogą, na personelu albo jeżeli nawet chcą kogoś zatrudnić, ale nie mają kogo, to nie wina lekarzy" - podkreśla lekarz.

Źródło: Onet.pl