Lekarz Mariusz Mioduski: W tej fali pandemii umierają coraz młodsi pacjenci Anita Czupryn

Wielu pacjentów wyraża duży żal, że się nie zaszczepili. Mówią, że gdyby mogli cofnąć czas, to chcieliby się zaszczepić. Najczęściej są to ich ostatnie chwile. Nie udaje się już ich wybudzić, odłączyć od respiratora. Umierają. To jest bardzo przykre. Niestety na łóżkach respiratorowych większość pacjentów umiera – mówi lekarz Mariusz Mioduski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.