Lek na COVID-19: Sotrowimab coraz bliżej zatwierdzenia przez EMA? Amerykanie dopuścili preparat do stosowania w USA [SZCZEPIMY SIĘ]

Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię naukową o produkcie sotrowimab firm GSK i Vir Biotechnology przeznaczonym do stosowania we wczesnym leczeniu COVID-19. Amerykanie (FDA) już dopuścili lek do stosowania u siebie w sytuacjach nadzwyczajnych. Co to za lek?

Europejska Agencja Leków (EMA - European Medicines Agency) wydała pozytywną opinię naukową o produkcie sotrowimab firm GSK i Vir Biotechnology przeznaczonym do stosowania we wczesnym leczeniu COVID-19. Państwa członkowskie UE mogą wykorzystać wydaną przez organ EMA czyli Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) pozytywną opinię podczas podejmowania decyzji na poziomie krajowym w sprawie podawania sotrowimabu na wczesnym etapie leczenia, zanim EMA wyda pozwolenie na dopuszczenie go do obrotu w krajach UE.

Sotrowimab to eksperymentalne przeciwciało monoklonalne przeciwko SARS-CoV-2. Dane przedkliniczne wskazują, że może ono zarówno uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek, jak i usuwać zakażone komórki. Przeciwciało to wiąże się z epitopem na powierzchni SARS-CoV-2, identycznym jak w przypadku SARS-CoV-1 (wirusa powodującego SARS – ciężki ostry zespół oddechowy), co wskazuje, że epitop ten jest konserwatywny i w związku z tym rozwój oporności jest utrudniony. Sotrowimab, który wykorzystuje technologię Xtend™ firmy Xencor, został również opracowany tak, by osiągał wysokie stężenie w płucach w celu zapewnienia optymalnej penetracji tkanek dróg oddechowych zakażonych przez SARS-CoV-2.

Tymczasem amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration) przyznała w środę, 26 maja 2021 r., zezwolenie na stosowanie w USA w sytuacjach nadzwyczajnych (EUA - Emergency Use Authorization) dla sotrovimabu (wcześniej jako VIR-7831) do leczenia łagodnego i umiarkowanego COVID-19 u dorosłych i pacjentów pediatrycznych (w wieku 12 lat i starszych o masie ciała co najmniej 40 kg) z dodatnimi wynikami bezpośrednich testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, oraz pacjentów, którzy są w grupie wysokiego ryzyka postępu choroby do stanu ciężkiego.

Informacje o nowych lekach na COVID-19 nie zwalniają nas z troski o swoje zdrowie i zaszczepienie się dostępnymi preparatami dopuszczonym na rynku w UE. Od 10 maja 2021 r. wszyscy chętni mogą zarejestrować się na szczepienie. Dotyczy to osób od 16 roku życia włącznie. Jak się zarejestrować na szczepienie? 1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

4. Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie Ok. 50 proc. pełnoletnich osób w Polsce zarejestrowało się lub przyjęło szczepionkę przeciw Covid-19. Rząd, by zachęcić niezdecydowanych, uruchomił loterię. Każdy zaszczepiony będzie mógł wziąć w niej udział. Loteria wystartuje 1 lipca 2021 r. i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa. Do realizacji tego projektu będą mogły dołączyć również samorządy.