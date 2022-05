Lego w prezencie na Dzień Dziecka to dobry pomysł. Jak dobrać zestaw Lego do wieku dziecka?

Dlaczego warto kupić klocki Lego z okazji Dnia Dziecka? Ponieważ klocki to nie tylko zabawa, ale również nauka. Klocki Lego szczególnie rozwijają umiejętności majsterkowania, kreatywność oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Klocki Lego ucieszą zarówno chłopców jak i dziewczynki. W ofercie znajdziemy zestawy dedykowane dla dziewczynek lub dla chłopców, ale znajdziemy również klocki, które spodobają się chłopcom oraz dziewczynkom. Na każdym zestawie klocków Lego jest informacja o tym, dla jakiego wieku dziecka jest on dedykowany. Klocki Lego nawiązują do lubianych przez dzieci bajek, filmów fabularnych oraz gier komputerowych. Zdecydowanie HITAMI w Lego są serie:

Hidden Side

Lego Friends

Lego Minecraft

Technic

Harry Potter

Creator

Ninjago

To nie oznacza, że na przykład Lego Toy Story nie będzie udanym prezentem dla dziecka w tej kategorii wiekowej! Dużą popularnością cieszą się klocki z serii: Hidden Side, Harry Potter, Minecrtaft oraz Ninjago. W przypadku serii, które nawiązują do ulubionych bajek dzieci czy gier komputerowych, dzieci po złożeniu budowli będą mogły odgrywać scenki ze swoimi ulubionymi bohaterami. Seria Hidden Side to połączenie zestawu konstrukcyjnego, zabawki technicznej oraz gry. Buduje się wielowarstwowy model, a następnie przy użyciu bezpłatnej aplikacji interaktywnej AR urządza polowanie na duchy.