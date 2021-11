Lego Duplo już teraz w atrakcyjnych cenach z okazji nadchodzących świąt 2021. To świetny pomysł na prezent dla małych dzieci

Klocki Lego Duplo w prezencie świątecznym

Lego Duplo to zestawy klocków słynnej duńskiej firmy, które należą do najbardziej kreatywnych, trwałych, a przede wszystkim ulubionych prezentów gwiazdkowych. Duplo to zestawy dedykowane małym dzieciom do 5 roku życia. Są większe od tradycyjnych klocków i świetnie rozwijają zdolności manualne oraz kreatywność. Są również bardzo bezpieczne, ich rozmiary są zaprojektowane tak, aby żadne dziecko nie mogło ich połknąć lub zakrztusić się nimi. Ale za to gryźć może do woli. Klocki Lego Duplo mają wyraziste kolory i różnorodne elementy. Są to między innymi takie zestawy jak:

posterunek policji

pociągi i tory kolejowe

układanki

samochodziki

remiza strażacka

tropikalna wyspa i egzotyczne zwierzęta

sprzęt budowlany

wesołe miasteczko

Dziś firma Lego nie ogranicza się do zestawów tradycyjnych. W modzie są Duplo nawiązujące do popularnych bajek i filmów. Mogą to być zabawki z motywem Elsy i Olafa z "Krainy Lodu", Chudego i Buzza Astrala z "Toy Story", Zygzaka McQueena z filmu "Auta", Arielki, Batmana czy Myszki Miki.

Przy wyborze zestawu klocków Duplo warto sprawdzać oznaczenia z sugerowanym wiekiem dziecka, dla którego kupujemy zestaw. Są proste zestawy dla dwulatków i bardziej skomplikowane dla cztero- i pięciolatków.

Z pewnością będzie to odpowiedni pomysł na prezent świąteczny lub urodzinowy dla najmłodszych, który można zakupić w niższej cenie. Sprawdź oferty poniżej.