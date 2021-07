Legia Warszawa - Wisła Płock. Czesław Michniewicz szykuje bombę. 5 młodzieżowców w pierwszym składzie na mecz z Wisłą?

Choć nikt w Legii oficjalnie tego nie przyzna, to w tym momencie dla mistrzów Polski liczą się tylko eliminacje do Ligi Mistrzów. Wszelkie rozgrywki schodzą na dalszy plan. Dla szkoleniowca warszawskiej drużyny, Czesława Michniewicza, liczy się przede wszystkim wypoczynek podstawowych zawodników przed rewanżem z Florą Tallin. To właśnie dlatego w dzisiejszym meczu z Wisłą Płock Legia może zagrać w całkowicie innym składzie, niż w spotkaniu z mistrzami Estonii.

Jak donosi portal Meczyki.pl, w skrajnym wariancie trener Michniewicz może wymienić całą pierwszą jedenastkę. Oznaczałoby to, że przeciwko Nafciarzom szansę dostaną zawodnicy rezerwowi, a także wielu młodzieżowców.

Wiemy na pewno, że w sobotę wieczorem na boisku nie zobaczymy Bartosza Kapustki. Pomocnik Legii doznał poważnej kontuzji w ubiegłotygodniowym meczu z Florą. Kapustka najpierw przeprowadził świetny rajd, który zakończył golem, a następnie - świętując zdobycie bramki - uszkodził więzadła w kolanie. Pomocnik Legii do gry wróci najwcześniej pod koniec lutego 2022 roku.