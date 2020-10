Legia Warszawa wciąż na czele "finansowej ekstraklasy". Za nią Lechia i Lech

Od początku sezonu 2020/21 kluby dostały już 100 milionów złotych, z czego prawie dwa miliony mają zostać przeznaczone na testy na obecność koronawirusa. Rok 2020 jest dla wszystkich ligowców niezwykle trudny, te poprzednie dwanaście miesięcy były bardzo udane. W 2019 roku łączne przychody klubów ekstraklasy wyniosły 572, 3 mln złotych. Od 2007 roku przychody drużyn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce wzrosły prawie trzykrotnie.

Pod względem finansowym – PKO BP Ekstraklasa, prezentująca przychody na poziomie 130 milionów euro, prezentuje się na poziomie porównywalnym do ligi norweskiej lub szwedzkiej, a dużo lepszym od słowackiej.

Kolejny blamaż w europejskich pucharach nie przeszkodził Legii w zdystansowaniu reszty klubów w rankingu. Listę oparto bowiem na wielkości przychodów pochodzących z dnia meczowego (sprzedaż biletów, w punktach gastronomicznych itd.), transmisji meczów, premii za udział w europejskich pucharach i działań komercyjnych (umowy sponsorskie, wynajem stadionu, sprzedaż gadżetów itd.). Warszawski klub w poprzednim roku uzyskał przychód w wysokości 123,9 mln zł – o ponad 23 mln więcej niż w 2018 r. Same przychody z dnia meczowego dały stołecznemu klubowi zarobek w wysokości 27,8 mln zł (kolejne 25,2 mln zł to przychód z transmisji, a 70,9 mln zł to przychody komercyjne)