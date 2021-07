Legia Warszawa - Flora Tallin. Estońska zasłona dymna zaskoczy mistrzów Polski?

- FK Bodo/Glimt jest zupełnie innym zespołem niż Flora, funkcjonowali według schematów. We Florze jest więcej improwizacji, więcej pojedynków jeden na jeden. Spodziewamy się, że rywale będą tego szukać. To będzie inny dwumecz niż z Bodo, wiele będzie zależało od tego, co w danej chwili wymyśli Konstantin Wasiljew i inni zawodnicy - powiedział na wtorkowej konferencji trener Czesław Michniewicz.

Obok byłej gwiazdy Piasta i Jagiellonii w estońskiej Florze gra obecnie jeszcze trzech byłych ekstraklasowiczów - Ken Kallaste, Sergiej Zenjov i były legionista Henrik Ojamaa.

- Grałem kilka lat w Polsce, znam polski futbol i śledzę wyniki. Legia wygląda teraz nieco inaczej niż za moich czasów. Nasz sztab szkoleniowy dobrze nas przygotował do tego meczu. Zdajemy sobie sprawę z mocnych stron Legii, wiemy jak grają. Będziemy chcieli pokazać, to co zaprezentowaliśmy w pierwszym dwumeczu eliminacyjnym i na co dzień w lidze estońskiej - powiedział we wtorek Ojamaa.