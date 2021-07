Legia Warszawa - Flora Tallin 2:1. Legioniści uniknęli wtopy w drodze do Ligi Mistrzów

Po zmianie Legia kontrolowała przebieg meczu, ale nie przekładało się to na sytuacje strzelecki. Swoje okazje mieli Luquinhas i Andre Martins, ale obie próby były nieskuteczne. Flora oddała więcej strzałów ogólnie jak i celnych, ale Artur Boruc był na posterunku.

Trzy wnioski po meczu Legia - Flora.

Rywale doszli do głosu w drugiej połowie. W 52. minucie były legionista Henrik Ojamaa zakręcił Josipem Juranoviciem, dograł piłkę w pole karne, a do siatki skierował ją Rauno Sappinen.