Legia runęła z 19. piętra do piwnicy... I szybko stamtąd nie wyjdzie. W co grają byli współwłaściciele mistrzów Polski? [ANALIZA]

Świetnie zbilansowana kadra istniała tylko teoretycznie

Zatem słowa właściciela i prezesa Legii, Dariusza Mioduskiego, który także w wywiadzie dla nas zapowiadał, że „Mamy świetnie zbilansowaną kadrę i dobrych zawodników. Sądzę zatem, że kluczem do sukcesu będzie to, w jaki sposób nimi porotujemy, żeby wszyscy byli pod grą”, nie znalazły zastosowania. Ba, nie znalazły nawet potwierdzenia. W praniu okazało się, że w Legii brakuje lidera, a sprowadzonym latem zawodnikom - mimo wysokiej oceny wystawionej przez pion sportowy z Łazienkowskiej, kierowany przez Radosława Kucharskiego - piłkarskiej jakości.

Wyprowadzenie na prostą przed przerwą zimową graniczy z cudem…

- Byłem zaskoczony, że zmiana szkoleniowca nie dała żadnego pozytywnego impulsu legionistom. Mentalnego, o fizycznym nie wspominając. Gdyż to oznacza, że nadal stosowano niewłaściwe bodźce treningowe - nie ma wątpliwości wybitny fizjolog Jan Chmura. - Fundamentem jest zawsze poziom wytrzymałości tlenowej, który wpływa na szybkość regeneracji. Co widoczne jest zwłaszcza przy zwiększonej dawce gier, przy której piłkarze powinni trenować zupełnie inaczej niż w standardowych sytuacjach. To znaczy zajęcia powinny mieć mniejszą objętość, za to podwyższoną intensywność. To oczywistość, o której wielu trenerów albo nie ma pojęcia, albo w newralgicznych momentach niestety o tym zapominają.