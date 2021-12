Legia gra dziś ze Spartakiem o wielką stawkę. Sezonu już nie uratuje, ale może zminimalizować dziury w... przyszłorocznym budżecie [ANALIZA]

Co prawda, niezależnie nawet od wyniku meczu ze Spartakiem, przychód Legii z UEFA za występy w Lidze Europy (wraz z pieniędzmi z Market Pool) może nawet przekroczyć 50 milionów złotych, ale w rywalizacji ze Spartakiem na murawie leży dodatkowe niemal 1,7 mln euro (0,63 za wygraną, 0,55 za drugie miejsce w grupie, 0,5 za awans do 1/16 finału). Zatem po przeliczeniu w puli jest ponad 7,5 mln złotych. To istotne wyliczenie o tyle, że wolno zapominać, iż za ubiegły sezon z kasy Ekstraklasy SA - za wynik sportowy - Legia pobrała niemal 18 milionów PLN. Zaś obecnie o tych pieniądzach obrońcy tytułu mogą zapomnieć, mistrzostwa już przecież nie obronią...

Nawet jeśli wygraliby dwa zaległe ligowe spotkania; choć po prawdzie nie wiadomo czemu mieliby nagle zacząć zwyciężać w krajowej lidze, skoro w 15 rozegranych meczach ponieśli aż 11 porażek. Mrzonką wydaje się w tym momencie, z uwagi na mizerną grę, także sięgnięcie po Puchar Polski. A przecież to powszechnie jest wskazywane jako ostatni już sposób na uratowanie - dzięki awansowi do pucharowych kwalifikacji tą drogą - następnego sezonu.