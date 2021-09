Legia dalej prowadzi w grupie. Napoli odrobiło straty przeciwko Leicester

Trener Czesław Michniewicz może złapać za kolejne piwko i napić się za "małe" zwycięstwo w czwartkowy wieczór, bo faworyci grupy C podzielili się punktami i Legia pozostaje jej liderem. Mimo gry na wyjeździe Napoli kontrolowało przebieg meczu, ale Leicester wystarczyły dwie akcje do objęcia prowadzenia 2:0. Zrobili to Ayoze Perez i Harvey Barnes. W 64. minucie boisko opuścił Piotr Zieliński - Polak przeszedł obok meczu. Po jego zejściu coś drgnęło i Nigeryjczyk Victor Osimhen dwukrotnie pokonał Kaspera Schemichela doprowadzając do wyrównania. W doliczonym czasie gry drugi żółty kartonik obejrzał Wilfred Ndidi - oznacza to, że nie zobaczymy go 30 września w starciu na Łazienkowskiej.

Na inny boiskach

Najwięcej bramek kibicom przyniósł mecz Betis - Celtic, który gospodarze wygrali 4:3. Swojego pierwszego gola w barwach szkockiego klubu zdobył Josip Juranović. Były legionista wykorzystał rzut karny w pierwszej połowie. Przypomnijmy, że latem Celtic zapłacił za niego 3mln euro mistrzom Polski.