Legia awansowała do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Flora pokonana, kolej na Dinamo Zagrzeb

W sobotę Czesław Michniewicz dał wszystkim jasny sygnał, że eliminacje Ligi Mistrzów to najwyższy priorytet w klubie. Na inaugurację sezonu ligowego mistrzowie Polski wyszli składem niczym nie przypominający ten z pierwszego starcia z Florą. Trzon drużyny odpoczął, a młodym udało się ugrać skromne 1:0 z Wisłą Płock. Przy okazji Michniewicz odebrał skautom Flory dodatkową szansę na obserwacje jego piłkarzy - coś co Estończycy zrobili przed pierwszym starciem, gdy w Tallinie zawitali członkowie sztabu wojskowych.

Legia wygrała w środę 2:1 i każdy inny rezultat niż porażka dawał jej awans do III rundy. We wtorek jedyną niespodzianką w składzie był Josue. Portugalczyk wystąpił do tej pory w dwóch meczach Legii - tydzień temu z Florą 34 minuty i w sobotę 90 z Wisłą. Na ławce zasiadł za to bardziej defensywnie usposobiony Bartosz Ślisz, a miejsce Tomasa Pekharta zajął Rafa Lopes.