Lech Wałęsa: W tym roku nikt nie dostanie ode mnie prezentów, bo jestem bankrutem

Lech Wałęsa został zapytany, kto w jego domu wybiera prezenty pod choinkę w Boże Narodzenie.

- W tym roku nikt nie dostanie ode mnie prezentu, bo jestem bankrutem - odparł były prezydent.

- Jeździłem i dorabiałem, to mi starczało, a teraz to się skończyło. Nie ma środków. Był czas, że miałem, to je rozdawałem. Rozdałem i stanąłem z pustą kieszenią - dodał.

Wałęsa stwierdził też, że nie pomaga swojej żonie w przygotowaniach do świąt.

- Ja jestem starego chowu. Te wszystkie rzeczy robiły zawsze kobiety. Tak było po wiejsku. Wychowano mnie tak, że raczej przeszkadzam niż pomagam. Pewnie dlatego żona mnie raczej wygania. Nie pozwala dotykać do wielu rzeczy. Nie jest to równouprawnienie. Mi też się to nie podoba, ale tak nas mężczyzn wychowano na wsi. Na starość nie da się już nic zmienić - powiedział w wywiadzie dla Polsat News.