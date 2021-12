Lech Wałęsa przekonuje, że jest bankrutem. Jak spędzi święta? „Śledź jeden na cztery osoby będzie”

O tym, że Lech Wałęsa ma problemy związane z brakiem pieniędzy, poinformował już jakiś czas temu.

Przez pandemię koronawirusa były prezydent nie może już dorabiać na zagranicznych odczytach czy wykładach. – Miałem wiele wyjazdów zaplanowanych. Miałem lecieć do Włoch, Niemiec, USA, w inne miejsca, i to mi wszystko padło niestety... I bankrutuję teraz. Bo ja dostaję 6 tys. zł emerytury, a żona wydaje co miesiąc 7 tysięcy – relacjonował wcześniej Wałęsa.

Dodał, że „musi zarobić na utrzymanie siebie i żony”. – Mam dużą rodzinę, dużo wnuków, dzieci. Rozdaję im pieniądze, a jaki mam wybór? Gnębią moją rodzinę przecież – mówił.

Teraz „Super Express” zapytał go, jak spędzi nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

– Jak spędzę te święta? A co Bóg da. Nic nie przewiduję, mam prawie 80 lat, zostało łóżeczko – mówi Wałęsa gazecie „Super Express”. Dodał, że ma „chęci na prezenty, ale na razie nie ma za co ich kupić”.

Wałęsa wyznał, że był nawet za granicą, ale to wciąż mało pieniędzy. – Parę groszy jest, ale to na długi. Mam za mało pieniędzy na prezenty. Podzielenie się opłatkiem, śledź jeden na cztery osoby będzie. Sam nie liczę na żaden prezent, tylko na żonę. I nie chcę nic od nikogo, żadnego prezentu pod choinkę – dodał.