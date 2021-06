Lech Wałęsa okradziony. Radnemu zniknęły parasol i krzesła. Szybka akcja policji

W poniedziałek na prywatnej posesji w rejonie Oruni Górnej kryminalni zatrzymali 25-letniego mieszkańca Gdańska, podejrzanego o tę kradzież. Podczas przeszukania komórki gospodarczej, należącej do mężczyzny, policjanci znaleźli i zabezpieczyli kradziony parasol oraz dwa krzesła - informuje rzecznik gdańskiej policji Magdalena Ciska.

Po tym, jak mężczyzna przyznał się do kradzieży przedmiotów, które zamierzał potem sprzedać, usłyszał zarzuty. Policja zna też nazwisko drugiego złodzieja, którego zatrzymanie ma być tylko kwestią czasu.

Jestem bardzo wdzięczny za tak szybką i skuteczną akcję policji. Dla nas naprawdę te krzesła i parasol były istotne, bo dawały nam szansę na otwarcie ogródka i jakieś finansowe odbicie się po tych wszystkich obostrzeniach. Ledwo przetrwaliśmy pandemię i gdy można było się znów otworzyć, taka nieprzyjemna historia. No ale na szczęście zakończyło się dobrze. Jeszcze raz podziękowania dla policji – mówi Onetowi radny Lech Wałęsa.

Onet przypomina, że Wałęsa w przeszłości prowadził kilka pizzerii na gdańskiej Oruni, a swego czasu walczył z lokalnymi przestępcami. W 2002 r. do jednego z jego lokali miało przyjść kilka osób, chcących wymusić haracz. Wałęsa (wówczas Kaźmierczyk) zgłosił sprawę do sądu, za co miano się na nim mścić: w jego lokalach wybijano szyby, straszono pracowników, a jedną z pizzerii próbowano podpalić.