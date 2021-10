Lech to obecnie najlepsza wizytówka PKO Ekstraklasy. Czy monstrum Skorży odjeżdża rywalom, zwłaszcza po przerwach, w kierunku mistrzostwa?

Lech Poznań pod wodzą Macieja Skorży był skuteczny od początku sezonu, ale długo nie przekonywał stylem. Po meczach z Pogonią i Rakowem, w których dogonił wynik demonstrując wielki charakter obserwujemy już jednak (porażkę z Jagiellonią, jedyną w sezonie, należy uznać za wypadek przy pracy) powtarzalną jakość. I to taką, którą pod naszą szerokością należy zapisywać dużą literą.

Najlepsza defensywa i najskuteczniejszy atak w Polsce

Piątkowa - efektowna - wygrana z Wisłą Płock była już 8. w sezonie. Nikt w naszej lidze nie zwycięża tak często, nikt nie strzela też więcej od Lecha, nikt nie traci mniej. Poznaniacy trafiają do bramki rywala statystycznie co 40 minut, podczas gdy sami pozwalają sobie wbić gola średnio co 154 minuty. Z 12 rozegranych spotkań aż połowę ukończyli z czystym kontem. Zespół Skorży jest znakomicie zbalansowany, ma w tym momencie najlepszy atak w Polsce, ale także najlepszą obronę na krajowym podwórku.