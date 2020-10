Lech Poznań - Benfica Lizbona [mini zapowiedź]. Kolejorz wraca do Ligi Europy

Jan Vertonghen i Nicolas Otamendi na środku obrony? Wiele klubów w Premier League chciałoby się pochwalić takim duetem stoperów. Rzeczywistość jest jednak taka, że takim zestawem dysponuje w tym sezonie Benfica Lizbona – pierwszy rywal Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Europy 2020/21. Krążyły bardzo poważne plotki, że wicemistrzowie Portugalii przylecą do stolicy Wielkopolski w mocno rezerwowym składzie, ale nic z tych rzeczy. Szkoleniowiec Jorge Jesus zabrał do Polski najsilniejszy skład, wziął ze sobą nawet – mającego ostatnio sporo problemów ze zdrowiem – Adela Taarabta.

Defensywa (ale ofensywa również – 13 goli w pierwszych czterech ligowych kolejkach) stała się wielkim atutem Benfiki, to Lech ma teraz spory kłopot z obrońcami. Poznaniacy będą musieli sobie radzić bez dwóch etatowych stoperów – Lubomira Satki i Dorde Crnomarkovicia. Pierwszy pauzuje za żółte kartki, drugi ma problemy zdrowotne i opuścił dwa ostatnie spotkania PKO BP Ekstraklasy. Wciąż jest jednak nadzieja na jego czwartkowy występ, bowiem Serb wrócił do treningów z drużyną.

Sztab medyczny robi wszystko, by przygotować Thomasa Rogne, który doznał urazu podczas rozgrzewki przed meczem z Jagiellonią. To się ponoć udaje. Trudno się będzie zdziwić, jeśli w wyjściowym składzie pojawi się 25-letni wychowanek Tomasz Dejewski. O ofensywę Żuraw nie musi się martwić. Jakub Kamiński, Pedro Tiba, Jakub Moder, Dani Ramirez, Tymoteusz Puchacz, Mikael Ishak – ich wszystkich ma do dyspozycji i wiele wskazuje na to, że właśnie wszyscy wyżej wymienieni zagrają z Portugalczykami od pierwszej minuty.