Lech Kołakowski oraz Jan Krzysztof Ardanowski mogą wrócić do Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik Dyscyplinarny umorzył wobec nich postępowanie

Lech Kołakowski opuszcza PiS. Partia starci większość w Sejmie? Jednak to nie wszystkie problemy Prawa i Sprawiedliwości

We wtorek poseł Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że opuszcza PiS. Jak przyznał, na taki krok zdecydowała się też grupa innych posłów, co oznacza, że partia rządząca może stracić większość. Do tego Strajk Kobiet zapowiedział zablokowanie środowych obrad Sejmu.