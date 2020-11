Lech Kołakowski opuszcza PiS. Partia starci większość w Sejmie? Jednak to nie wszystkie problemy Prawa i Sprawiedliwości

Lech Kołakowski pytany o to, ilu posłów może odejść z partii w najbliższym czasie, stwierdził, że "w tej chwili jest to kilka osób, a być może to będzie liczba sięgająca klubu parlamentarnego". - Rozmawiamy w tej chwili o nazwie koła. Decyzje są już podjęte- dodał. Kołakowski zaprosił innych parlamentarzystów do "przejścia do nowego koła".

Dopytywany o to, czy o swojej decyzji rozmawiał z prezesem Jarosławem Kaczyńskim odparł, że „do takiej rozmowy nie doszło”. - Zabiegałem o to spotkanie od miesiąca maja- powiedział. - Otoczenie wokół Jarosława Kaczyńskiego blokowało moją osobę w nawiązaniu relacji i kontaktów.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski od początku krytykował nowelizację przepisów dotyczących ochrony zwierząt forsowaną przez partię rządzącą. Za to, że nie poparł tzw. piątki dla zwierząt w sejmowym głosowaniu, został zawieszony w prawach członka PiS. We wtorek w RMF FM zapowiedział, że sam odchodzi z klubu. Decyzję miał podjąć właśnie ze względu na ustawę dotyczącą ochrony zwierząt, którą nazwał "bublem prawnym".

Zapytany o to, czy w grupie osób, które także planują odejście z Prawa i Sprawiedliwości, znalazł się m.in. były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, odpowiedział, że „zapraszamy innych parlamentarzystów do wejścia do koła". - Jeżeli dojdzie do rejestracji (naszego) koła, prawdopodobnie PiS straci większość rządową- powiedział Kołakowski.

O stanowisko posła Kołakowskiego pytany był w Wirtualnej Polsce wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Na razie żadne decyzje nie zostały podjęte. Liczymy na polityczny rozsądek naszych kolegów partyjnych, nawet jeżeli są zawieszeni w partii - powiedział.