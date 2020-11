Lech Kołakowski odchodzi z PiS. Sellin: Jeżeli podjął taką decyzję, to jest nieroztropna

Kołakowski zapytany czy odbył rozmowę z prezesem Kaczyńskim przyznał, że "do takiej rozmowy nie doszło". - Zabiegałem o takie spotkanie od końca maja. Otoczenie prezesa blokowało moją osobę w nawiązaniu kontaktu- wyjaśnił.

- Jeżeli podjął taką decyzję to jest nieroztropna. Przypomina lata 90-te, kiedy prawica się tak dzieliła i właściwie nie mogła się pozbierać żeby politycznie osiągnąć jakieś efekty. Mam nadzieję, że to jednostkowy przypadek- stwierdził w w Sednie Sprawy Radia Plus Jarosław Sellin z PiS. - Warto być odpowiedzialnym i wspólnie realizować to co zapowiadaliśmy- dodał.