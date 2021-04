LE: United jedną nogą w półfinale. Wpadka Arsenalu, Roma lepsza od Ajaxu

O krok bliżej półfinału są za to AS Roma i Villarreal. Włosi przegrywali do przerwy 0:1 z Ajaxem po golu Davy'ego Klaassena, ale w drugiej połowie doszli do głosu. Najpierw w 57. minucie z rzutu wolnego wyrównał Lorenzo Pellegrini, a na dwie minuty przed końcem fantastycznym wolejem popisał się Roger Ibanez i zapewnił Romie wygraną.