Le Pen skomentowała atak na Polskę. „Powinien być ostrzeżeniem dla wszystkich narodów”

Le Pen w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność” odniosła się także m.in. do polityki, jaką prowadzi Unia Europejska.

„Unia Europejska i jej instytucje realizują swój plan polityczny, idąc w kierunku federalizmu europejskiego, który dąży do standaryzacji norm i wartości i do stopniowego zanikania państw narodowych i ich specyfiki. Polityka Komisji Europejskiej stała się dla ludzi strefą zakazaną. Główne założenie Unii Europejskiej opiera się na zrzeczeniu się suwerenności przez jej państwa członkowskie. Obejmuje to prawo narodów do samostanowienia, ale także do obrony ich kultury, wartości, stylu życia i tradycji. To ogromne przedsięwzięcie demontażu i usuwania, które Anglosasi nazywają 'kulturą unieważniania' (cancel culture), jest kulminacją tego fatalnego procesu” – oceniła.

Jej zdaniem „Unia Europejska nie rozwija się w duchu demokracji i jej przywódcy nigdy tego nie ukrywali”. „Również w tym przypadku wystarczy przypomnieć jednoznaczne słowa Viviane Reding z 2013 r., ówczesnej komisarz ds. sprawiedliwości i wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej: 'Musimy powoli, ale skutecznie zrozumieć, że nie ma już krajowych polityk wewnętrznych. Istnieją jedynie wspólne polityki europejskie w ramach wspólnej suwerenności'” – mówiła.