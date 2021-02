Łazik Perseverance na Marsie! NASA pokazała pierwsze zdjęcia z opuszczania urządzenia na grunt marsjański

Ciekawym eksperymentem będzie też próba wyprodukowania tlenu z marsjańskiego dwutlenku węgla, który stanowi 96 proc. składu atmosfery planety.

Wyniki badań pobranych próbek materiałów posłużą naukowcom do lepszego zrozumienia ewolucji Marsa. Badania, jakie przeprowadzi Perseverance przyczynią się także do lepszego przygotowania się NASA do kolejnych misji na tę planetę. W trakcie eksperymentu MARS 2020 sprawdzana będzie między innymi wydajność i sprawność urządzeń łazika. Dzięki temu będzie wiadomo, czy któreś podzespoły należy poprawić.