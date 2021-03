Łazik marsjański Perseverance nadaje z Marsa [RELACJA LIVE] Najnowsze zdjęcia z misji Mars2020 z 12. "dnia". Trwa sprawdzanie urządzeń

Relacja live: NASA przedstawia pierwsze osiągnięcia od czasu lądowania łazika na Marsie

Łazik Perseverance zameldował z Marsa na swoim profilu na Twitterze: "W tym tygodniu wykonałem wiele badań, przygotowując się do pracy. Przetestowałem instrumenty pomiarowe, obrazowanie i poruszanie ręką. To moja rozgrzewka przed maratonem nauki".

Misja MARS 2020 spędzi na Marsie ok. 1 roku marsjańskiego, czyli ok. dwóch ziemskich lat. Łazik poszukiwać będzie śladów organicznego życia, wykonywać pomiary składu chemicznego i mineralnego powierzchni, a także temperatury, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, wilgotności względnej i właściwości unoszącego się w atmosferze pyłu. Zebrane próbki powrócą na ziemię i pozwolą lepiej przygotować się do kolejnych misji.

Łazik Perseverance nie wróci na ziemię. Jak napisał na Twitterze zaraz po wylądowaniu: "witaj moje nowe miejsce do życia".