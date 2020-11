Laureaci nagrody Super Samorząd 2020. Nagrody otrzymało siedem społeczności lokalnych: mieszkańców i władz [LISTA LAUREATÓW]

Do Krakowa nie wjadą auta starsze niż pięcioletnie, w Małopolsce zostaną zakazane kominki. Oto kłamstwa o Programie Ochrony Powietrza

Małopolski Sejmik wraca w środę do przerwanej z końcem sierpnia dyskusji na temat nowego Programu Ochrony Powietrza (POP) dla naszego regionu. Ma on przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich gminach,. Także, a może zwłaszcza tych, które nie zrobiły w tym zakresie zbyt wiele. Tymczasem przeciwnicy walki ze smogiem rozpowszechniają na temat POP kolejne kłamstwa, np. o całkowitym zakazie palenia w kominkach w Małopolsce oraz o tym, że do stolicy Małopolski nie wjedzie 98 proc. samochodów będących dziś w posiadaniu Małopolan, czyli starszych niż pięcioletnie...