Las Vegas: Pojedynek to torze wyścigowym bolidów bez kierowców. Czy to koniec Formuły 1?

Nie byłoby nic dziwnego w tym, że bolidy pędziły na torze Las Vegas Motor Speedway z prędkością grubo ponad 200 km na godzinę, gdyby nie fakt, że w kokpicie żadnego z nich nie było … kierowcy!

A to dlatego, że tegoroczna wystawa Consumer Electronics Show gościła uczestników zawodów autonomicznych samochodów wyścigowych na torze w „Mieście Grzechu”. Jak mówili organizatorzy tej niecodziennej imprezy do kolejnego sprintu tego typu aut musiało dojść po raz kolejny. Tym razem impreza nabrała światowego wymiaru, bo CES to największe targi elektroniki i od razu pojawiły się pytania: czy to początek końca prawdziwych wyścigów samochodowych? Czy nadchodzi zmierzch Formuły 1?

Formuły I nie umiera

Na pewno nie, przynajmniej na razie, ale w Las Vegas swoje umiejętności pokazały zespoły studentów z całego świata, aby udowodnić wszystkim, że możliwości autonomicznych samochodów zwiększają się i to w iście błyskawicznym tempie.

Specjaliści przygotowujący bolidy do walki na torze opracowali specjalne oprogramowanie do autonomicznych wyścigów, co pozwoliło mu przejąć pełną kontrolę nad samochodami, a zwycięzca tej imprezy- zespół PoliMOVE z Mediolanu - otrzymał nagrodę w wysokości 150 tysięcy dolarów.