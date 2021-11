Lao Che zawiesza działalność! Zobacz, co zespół przekazał swoim fanom na Instagramie

Zawieszając swoją działalność, w poście na facebooku napisali swoim fanom: "Dryń, dryń! Dojeżdżamy na pętlę. To była kapitalna przygoda. Przygoda naszego życia. Po ponad 20 latach grania i wielu niezapomnianych chwilach spędzonych razem z Wami zawieszamy działalność Zespołu. Nie mówimy, że to koniec, że zamykamy Zespół, bo tak się po prostu nie da. Nasza przyjaźń tu się zaczęła, a prawdziwa przyjaźń nigdy się nie kończy."

Lao Che to zespół muzyczny, który swoją działalność rozpoczął w 1999 roku. Ich debiutancki album został wydany w 2002 roku. Do tej pory Lao Che wydało siedem albumów i aktualnie zawiesiło swoją działalność. Na Instagramie zespołu pojawiają się zdjęcia z koncertów i festiwali muzycznych.

