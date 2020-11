Lanberry: To ona podbija listy przebojów piosenką „Plan awaryjny”. Zobacz niezwykłą sesję zdjęciową autorki nowej płyty „Co gryzie panią L?”

Znaki zodiaku, które przeżyją niesamowity 2021 rok: Oni wejdą w nowy rok z przytupem! Teraz brakuje Ci szczęścia? Zobacz co czeka za rogiem

Znaki zodiaku, które będą miały wspaniały 2021 rok: Oni wejdą w nowy rok z przytupem! W przypadku niektórych znaków zodiaku, wydarzy się coś, co zupełnie je zaskoczy i przewróci ich codzienność do góry nogami. Co prawda do końca 2020 roku zostało jeszcze kilka tygodni, ale jesień sprzyja melancholii i rozmyślaniom, dlatego warto już teraz spojrzeć na to, co może się wydarzyć za kilka chwil. Sprawdźcie horoskop rok wróżki Conwenny i dowiedzcie się, które znaki zodiaku będą miały wspaniały 2021 rok.