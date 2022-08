Lanberry nową trenerką w „The Voice of Poland”. Współtworzyła zwycięskie piosenki Viki Gabor i Roksany Węgiel

„Jaram się na maksa, jestem pewna, że będzie to niesamowita przygoda. Dziękuję za zaproszenie i zaufanie” – napisała.

Lanberry – piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów

„Tylko tańczę” to kolejny singiel z ostatniego albumu Lanberry „Co gryzie Panią L?”. Do piosenki powstał teledysk w ulubionym i charakterystycznym dla artystki stylu retro z równie słodko-gorzkim…

Lanberry współpracuje także z innymi artystami. Jest jedną z autorek przeboju „Anyone I want to be” Roksany Węgiel, z którym młoda Polka wygrała konkurs Eurowizja Junior w 2018 roku.

13. sezon „The Voice of Poland”

Nowy sezon „The Voice of Poland” rusza na jesieni. Lanberry zastąpi w programie Sylwię Grzeszczak. Co ciekawe, sama artystka próbowała swoich sił w programie w 2013 roku. Zakończyło się to jednak niepowodzeniem.