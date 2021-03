Lana Del Rey wydała nową płytę „Chemtrails Over the Country Club” i zostawiła ślad nad Warszawą. Trwa konkurs dla fanów artystki [WIDEO]

W sobotę, 20 marca 2021 r., w Warszawie fani Lany del Rey mogli obserwować przelot w ramach akcji #ChemtrailsOverWarsaw. Akcja nawiązuje do tytułu najnowszego albumu artystki. „Chemtrails Over the Country Club” (premiera krążka odbyła się w piątek, 19 marca 2021 r.).

„Chemtrails Over the Country Club”, czyli siódmy album studyjny Lany Del Rey, trafił do sklepów i serwisów cyfrowych 19 marca.

Dla fanów artystki został zorganizowany konkurs - trzy najlepsze relacje z wydarzenia, opublikowane w mediach społecznościowych z tagiem #ChemtrailsOverWarsaw, zostaną nagrodzone najnowszą płytą Lany Del Rey wydaną na winylu.

UWAGA: Konkurs trwa do 29 marca 2021 r. włącznie. Szczegóły akcji na stronach organizatora czyli firmy Universal Music Polska.