Lana Del Rey wydaje siódmą płytę. Premiera „Chemtrails Over The Country Club” już w marcu 2021 r.

W sieci właśnie pojawił się przepiękny klip do pierwszego promującego wydawnictwo singla o tym samym tytule co album czyli „Chemtrails Over The Country Club”.

Artystka napisała utwór wspólnie z Jackiem Antonoffem, a za reżyserię wideo odpowiada BRTHR. Piosenka jest zapowiedzią siódmego studyjnego albumu wokalistki.

Następca świetnie przyjętego, nominowanego do Grammy „Norman Fucking Rockwell”, nazywa się tak jak pierwszy singiel – „Chemtrails Over The Country Club”. Premiera nowej płyty Lany Del Rey zaplanowana jest na 19 marca 2021.

Lana Del Rey - „Chemtrails Over The Country Club”