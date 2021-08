Lambda: nowy wariant koronawirusa, bardzo odporny na szczepionki rozlewa się po świecie

Jeszcze świat nie uporał się z Deltą, najbardziej zaraźliwym w tej chwili wariantem koronawirusa, a na horyzoncie pojawił się już kolejny wróg. To szczep Lambda, który zaczyna wzbudzać niepokój. Podobnie jak Delta, wariant Lambda jest również wysoce zaraźliwy i najgorsze jest to, że może on być bardziej odporny na szczepionki niż oryginalna wersja wirusa. Choć Lambda wciąż stanowi dla badaczy zagadkę, to jednak naukowcy, wykryli u niego wiele niepokojących cech.