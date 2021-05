Łamanie praw pacjenta - wyzwiska, poniżanie i brak odpowiedniej opieki. Nie musimy się na to godzić

Najprawdopodobniej podejmiemy decyzję o skierowaniu sprawy do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Uważamy, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że niewłaściwa opieka oraz zakażenie szpitalne mogło przyczynić się do śmierci matki mojego klienta.

W rozmowie z Onetem Piotr Pawłowski zapytany o to, czy dużo jest takich spraw, gdzie pacjent został obcesowo potraktowany i domaga się odszkodowania, odpowiada:

Tego typu spraw, o których słyszę, jest bardzo dużo. Powiedziałbym nawet, że jest ich coraz więcej. Natomiast wciąż niewielu jest pacjentów czy ich bliskich, którzy decydują się na wszczęcie kroków formalnych. Ale to się zmienia, bo coraz więcej ludzi zaczyna poznawać swoje prawa.

Tłumaczy również, że jeśli lekarz lub pielęgniarki odnoszą się w wulgarny sposób do pacjenta, jest to sprawa do sądu: