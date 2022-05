Lalka Barbie na Dzień Dziecka? Sprawdź, jakie modele sa teraz modne i które są w promocji

Barbie Made to Move to następny hit, który chcemy przedstawić. To lalka, która wyróżnia się tym, że ma 22 punkty zgięcia. Barbie Made to Move może więc wyginać się w wiele różnych pozycji, zrobić szpagat itp. Jeśli Twoje dziecko lubi sport, interesuje się gimnastyką artystyczną lub marzy o zrobieniu szpagatu, to na pewno lalka, o której marzy. Dziewczynka podczas zabawy będzie mogła odgrywać scenki z sali treningowej.