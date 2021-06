Lądowisko przy szpitalu ma być przeniesione. Wszystko przez budowę apartamentowca

Opracowanie koncepcji przebudowy lądowiska zleciła w lutym tego roku dyrekcja szpitala. Dokumentacja przygotowana przez firmę Helitech z Warszawy liczy 62 strony. Z dokumentem zapoznał się Onet, który informuje, że najważniejszym zawartym w nim wnioskiem jest przeniesienie lądowiska, najlepiej na dach szpitala.

Obecnie po obu stronach lądowiska znajdują się przeszkody lotnicze utrudniające podejście do lądowania śmigłowcom LPR. Dodatkowo w przyszłości część przyszpitalnych działek może zostać zabudowana. To z kolei prowadzić miałoby do wyłączenia lądowiska z użytkowania – czytamy w Onecie.