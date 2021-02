Lądowanie na Marsie [TRANSMISJA NA ŻYWO] Łazik Perseverance 18 lutego 2021 r. wylądował na Marsie - zobacz jak wygląda. Misja MARS 2020

Mars 2020 to najbardziej ambitna misja, jaką kiedykolwiek wysłano na Marsa. Zbada marsjańskie skały i glebę bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek wcześniej w poszukiwaniu dowodów na dawne życie na planecie. Transmisja na żywo od 20:15 czasu polskiego.

Misja Mars 2020 NA ŻYWO Lądowanie na Marsie - transmisja LIVE

Łazik Perseverance wylądował na Marsie. W centrum dowodzenia akcją NASA zapanowała euforia, a ludzie wiwatowali i rzucali się sobie w ramiona. To niezwykle ważna misja dla zbadania Czerwonej Planety. Krótko po tym, około godziny 22 polskiego czasu NASA pokazała pierwsze zdjęcie wykonane z łazika.

Misja MARS 2020 jest kolejną misją międzyplanetarną NASA Na jej pokładzie znajduje się łazik Perserverance (Wytrwałość). Misja MARS 2020 spędzi na Marsie ok. 1 roku marsjańskiego, czyli ok. dwóch ziemskich lat. Powinna wylądować w kraterze Jezero, w którym w odległej przeszłości geologicznej planety znajdował się zbiornik wodny. Poszukiwać będzie śladów organicznego życia, wykonywać pomiary składu chemicznego i mineralnego powierzchni, a także temperatury, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, wilgotności względnej i właściwości unoszącego się w atmosferze pyłu. Zebrane próbki powrócą na ziemię i pozwolą lepiej przygotować się do kolejnych misji. Ważne jest również jak sprawdzą się zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, które będzie można wykorzystać w przyszłych misjach robotycznych oraz z udziałem ludzi.

Łazik Perserverance (Wytrwałość) dołączy do zasłużonej dla nauki floty marsjańskich pojazdów - Curiosity, Spirit, Opportunity, a wcześniej Sojouner. Perserverance ma rozmiary samochodu i waży nieco ponad tonę. Poza zestawem czujników mobilnego laboratorium fizyko-chemicznego, z pokładu łazika będzie startował specjalny latający dron Ingenuity (Pomysłowość), przypominający mały helikopter. Zasilany będzie on światłem słonecznym, a w czasie trwania misji wykonać ma minimum kilka kilkuminutowych lotów rozpoznawczych w niewielkiej odległości od pojazdu macierzystego. To pierwsza tego typu maszyna w historii astronautyki.

Łazik NASA Perseverance (Wytrwałość) ma wyjechać na powierzchnię Czerwonej Planety w przyszły czwartek, 25 lutego 2021 r. Na jego pokładzie znajdują się rozwiązania techniczne przygotowane przez firmę Airbus: stacja meteorologiczna MEDA dostarczająca naukowcom cennych danych o pogodzie na Marsie oraz system anteny o dużym wzmocnieniu zapewniający szybkie połączenie z Ziemią w czasie trwania misji MARS 2020.

Łazik wykorzysta siedem instrumentów naukowych do badania środowiska biologicznego i geologicznego Marsa, w tym stację meteorologiczną MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), zaprojektowaną i zbudowaną przez firmę Airbus. Przyrząd MEDA będzie mierzył wiele parametrów środowiskowych za pomocą czujników rozmieszczonych na łaziku: prędkość i kierunek wiatru, wilgotność względną, ciśnienie atmosferyczne, temperaturę gleby i powietrza, promieniowanie słoneczne, a także właściwości zawieszonego pyłu. Parametry te będą również kluczowe dla podjęcia autonomicznej decyzji o wypuszczeniu z łazika wiropłata Ingenuity (Dzielność/Pomysłowość).

MEDA jest trzecią marsjańską stacją środowiskową stworzoną w Airbusie Pierwsza, znana jako REMS (Rover Environmental Monitoring Station), poleciała na planetę na pokładzie łazika Curiosity w 2012 roku, a druga, TWINS (Temperature and Wind for InSight) na pokładzie InSight w 2018 roku. Były to udane misje prowadzone przez Laboratorium Napędów Odrzutowych (JPL) NASA.

Wszystkie dane z odkryć Perseverance zostaną przesłane na Ziemię za pośrednictwem systemu antenowego o dużym wzmocnieniu (HGAS), również zaprojektowanego i zbudowanego przez inżynierów Airbusa, w oparciu o antenę nadawczo-odbiorczą w paśmie X, pozwalającego na szybką transmisję. W konstrukcji anteny wykorzystano technologię mikropaskowej, opracowaną w laboratorium Airbusa. Urządzenie jest zabezpieczone przed kurzem, co pozwala zachować czystość i stabilność termiczną. Antena będzie przesyłać dane naukowe generowane przez różne instrumenty oraz informacje o stanie łazika bezpośrednio na Ziemię, bez potrzeby stosowania łączy pośrednich (np. retranslatorów na orbiterach). Ponadto dzięki niej pojazd będzie codziennie otrzymywał z Ziemi instrukcje dotyczące zadań do wykonania w danym dniu. Ponieważ antena jest sterowalna, może wysyłać „wiązkę” informacji skierowaną bezpośrednio na Ziemię bez zmiany położenia pojazdu, co przyczyni się do oszczędności energii.

Ekstremalne wahania temperatury na Marsie wymagały weryfikacji poprawności działania systemu antenowego w zakresie temperaturowym od -135 st. C do + 90 st. C oraz intensywnych zmęczeniowych testów termalnych. Będzie to drugi system antenowy HGAS Airbusa na Marsie, pierwszy wciąż (po ośmiu latach) działa bez zarzutu na Curiosity. Mars 2020 to najbardziej ambitna misja, jaką kiedykolwiek wysłano na Marsa Zbada marsjańskie skały i glebę bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek wcześniej w poszukiwaniu dowodów na dawne życie na planecie. Pobrane próbki i ślady ewentualnego życia (sygnatury biologiczne) zostaną przechowane w celu ich dostarczenia na Ziemię. Misja w podobny sposób zbada procesy geologiczne zachodzące na powierzchni oraz zmierzy dzienne i sezonowe zmiany zachodzące w atmosferze Marsa, w tym ustali charakterystykę pyłu zawieszonego. Perseverance przetestuje również technologie, które pomogą utorować drogę przyszłej eksploracji Marsa przez ludzi, na przykład wytwarzanie tlenu z dwutlenku węgla w atmosferze lub pierwszy lot małego bezzałogowego śmigłowca na innej planecie.

Jest to jedna z 3 misji, które w tym roku będą eksplorować Czerwoną Planetę. Pozostałe misje to: należąca do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Hope (Nadzieja) oraz chińska Tianwen1(Poszukiwanie niebiańskiej prawdy). Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt marsjańskich misji, z czego wiele zakończyło się porażką. W 2022 r. wystartuje ExoMars 2022, organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną wspólnie z rosyjską agencją Roskosmos. Wówczas w przestrzeń kosmiczną wysłany zostanie m.in. łazik Rosalind Franklin. Będzie to druga część misji rozpoczętej w 2016 r. przez orbiter Trace Gas Orbiter (TGO), nad którym pracowali m.in. polscy inżynierowie i naukowcy. Eksperci Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA, Ambasady USA w Warszawie a także eksperci przemysłu i świata nauki będą komentować wydarzenia oraz odpowiedzą na wszelkie pytania z tym związane. Zapraszają na wspólne oglądanie lądowania misji Mars 2020 online, w czwartek 18 lutego 2021 r.

Misja wystartowała 30 lipca 2020 r. z Przylądka Canaveral na Florydzie za pomocą rakiety Atlas V-541.

Łazik poszukiwać będzie śladów organicznego życia, wykonywać pomiary składu chemicznego i mineralnego powierzchni, a także temperatury, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, wilgotności względnej i właściwości unoszącego się w atmosferze pyłu. Ciekawym eksperymentem będzie też próba wyprodukowania tlenu z marsjańskiego dwutlenku węgla, który stanowi 96 proc. składu atmosfery planety. Ma to znaczenie w kontekście potencjalnej terraformacji Marsa, co w kolejnych stuleciach miałoby zmienić tę planetę w glob przyjazny ludziom. Uzupełnieniem aparatury badawczej będzie zestaw kamer i mikrofonów do rejestrowania obrazów w wysokiej rozdzielczości i marsjańskich dźwięków, a także specjalny radar do skanowania planety na głębokość do około 10 metrów w poszukiwaniu regularnych warstw skalnych, zagrzebanych meteorytów i wody zmagazynowanej pod powierzchnią.

Polacy na Marsie W badaniach Marsa istotny udział mają Polacy. Pierwsze instrumenty badające Czerwoną Planetę były produkowane jeszcze w czasach ścisłej kooperacji ze Związkiem Radzieckim. W ten sposób polscy uczeni i inżynierowie wzięli udział w misjach Fobos 1 i Fobos 2, wystrzelonych w 1988 roku. Na ich pokładzie znalazły się analizatory plazmowe niskiej częstotliwości wykonane w Instytucie Lotnictwa, przy udziale specjalistów z Centrum Badań Kosmicznych PAN. W 1996 roku rosyjska już misja Mars96 zabrała ze sobą trzy instrumenty, których podsystemy zaprojektowali nasi rodacy: ELISMA - czujnik pomiaru pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 2-200 kHz oraz pola magnetycznego, ASPERA-C (ang. Energy-mass Ion Spectrograph and Neutral-particle Imager) - spektrograf masowo-energetyczny służący do detekcji strumieni jonów i atomów w pobliżu Marsa, a także PFS (Planetary Fourier Spectrometer) - spektrometr fourierowski do badania składu atmosfery planety. Podobny instrument znalazł się również na pokładzie europejskiej misji Mars Express (2003).

W 2001 roku Rosyjska misja Fobos-Grunt została wyposażona w penetrator geologiczny Chomik produkcji CBK PAN. Przeznaczony był on do zbierania próbek z powierzchni i badań geologicznych w warunkach mikrograwitacji. Na potrzeby misji ExoMars (2016/2020) w CBK PAN zaprojektowano i zbudowano zasilacz do kamery CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System), który firma Creotech Instruments S.A. zintegrowała z pozostałymi elementami systemu kamery. Na pokładzie lądownika Schiaparelli zaistalowane zostały detektory podczerwieni wykonane przez firmę Vigo System S.A. Detektory z Ożarowa znajdują się na pokładzie marsjańskiego łazika Curiosity (2011). Firma Astronika sp. z o.o. odpowiedzialna jest za jeden z trzech głównych instrumentów, które zabrała ze sobą amerykańska sonda InSight (2018). Jest to tzw. Kret HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package), czyli samozagłębiający się próbnik w postaci cylindra służący do pomiaru strumienia ciepła z wnętrza planety.

