Lądowanie na Marsie łazika Perseverance. Firma Immersion VR z Warszawy przygotowała bezpłatną aplikację Mission to Mars AR [ZDJĘCIA]

NA ŻYWO: Mars 2020. Łazik Perserverence - lądowanie na Marsie, transmisja LIVE

Już dziś, 18 lutego 2021 r., finał jednej z najbardziej złożonych i przełomowych operacji NASA w historii. O godz. 20:15 polskiego czasu rozpocznie się transmisja poświęcona lądowaniu na Marsie łazika Perseverance. W to międzyplanetarne wydarzenie, które z zaciekawieniem obserwuje cały świat, zaangażowane jest polskie studio Immersion z Warszawy. Działająca globalnie firma z sektora VR/AR udostępniła autorską aplikację MISSION TO MARS AR dedykowaną misji.

Interaktywna eksploracja Marsa, symulacja poruszania się po jego powierzchni, moment startu amerykańskiego łazika Perseverance - młodszego brata przemierzającego planetę od sierpnia 2012 roku łazika Curiosity - a także lądowanie pojazdu na Czerwonej Planecie, to tylko wybrane możliwości jakie stwarza aplikacja MISSION TO MARS AR.

MISSION TO MARS AR to drugi ,,kosmiczny’’ projekt, autorstwa firmy Immersion VR. Poprzedni o nazwie APOLLO' S MOON SHOT to aplikacja mobilna, która prezentuje wszystkie etapy misji księżycowej. Projekt spotkał się ze światowym uznaniem i był nominowany między innymi do nagród EMMY, Webby czy SXSW.

- Przy obu projektach, naszym klientem jest Smithsonian Channel, NASA natomiast wspiera nas pod kątem merytorycznym i dostarcza niezbędne materiały potrzebne do wiernego odwzorowania wszelkich elementów składających się na misję. Sama współpraca jest zaś efektem wieloletniego budowania renomy w Stanach Zjednoczonych - mówi Bartosz Rosłoński, członek zarządu Immersion VR.

Aplikacja autorstwa Immersion VR jest także częścią projektu związanego z filmem dokumentalnym MAKING TRACKS ON MARS, którego premiera telewizyjna odbyła się 14 lutego na Smithsonian Channel.

MISSION TO MARS AR można pobrać bezpłatnie w sklepach Apple App Store i Google Play. Każde z doświadczeń przedstawionych w aplikacji pokazuje inny element misji - od startu, poprzez lądowanie, aż po wizję przyszłej kolonizacji Marsa. Projekt, który ma na celu pobudzić ludzką wyobraźnię, łączy w sobie elementy aplikacji edukacyjnej, gry oraz interaktywnej prezentacji.