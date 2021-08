Łączy nas piłka, dzieli nas kasa. Nowy prezes PZPN musi zlikwidować koryto dla menedżerów, którym jest 18-zespołowa ekstraklasa [WYWIAD]

Z trenerem Kaczmarkiem rozmawialiśmy – o szkoleniu, wyborach w PZPN, selekcjonerze Paulo Sousie, poziomie naszej ekstraklasy i piłkarzy do niej sprowadzanych, czy polityce Legii Warszawa – przed trzecią rundą kwalifikacji europejskich pucharów. Już wówczas przestrzegał przed przecenianiem wyników zespołów z PKO BP ekstraklasy w początkowej fazie eliminacji. Stwierdził wówczas:

– Nie chciałbym uchodzić za malkontenta, ale trzeba ustawić właściwą skalę do tych osiągnięć. A dotąd skala trudności była nieduża. Dlatego traktujmy to jako wstęp, jako preeliminację do właściwej fazy walki o fazę grupową Ligi Europy w przypadku Legii, i Ligi Konferencji w przypadku Rakowa i Śląska. W próbnych galopach, w zasadzie, mogła przegrać tylko Pogoń i oczywiście przegrała. Fakty są takie, że Osijek był lepszy w dwumeczu nawet o dwie, trzy bramki i tyle powinien wygrać, a nie najniższą różnicą. Portowcy podeszli do egzaminu dojrzałości w tym roku, ale nie zdołali zrobić matury. Dla innych zaczęło się ciekawie, ale… jakości u piłkarzy, których mają do dyspozycji szkoleniowcy naszych pucharowych nie dostrzegłem za wiele. I to jest największy problem całej naszej piłki, nie tylko czołówki. Weźmy choćby pod uwagę drużynę Górnika, do której przyszedł Łukasz Podolski. Po dwóch porażkach było zero podstaw do optymizmu.